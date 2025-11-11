أمن أربيل يحذر من الاحتفاء بطرق "غير قانونية" بانتهاء العملية الانتخابية

شفق نيوز- أربيل

حذرت مديرية أمن "آسايش" أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، الأحزاب السياسية وجماهيرها من الاحتفاء بطرق "غير قانونية" عقب انتهاء الانتخابات النيابية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تحذّر جميع المواطنين وأعضاء ومؤيدي الأحزاب السياسية في كوردستان من القيام بأي شكل من أشكال إطلاق النار في الهواء تحت ذريعة الاحتفال بانتهاء العملية الانتخابية.

وشددت على أن إطلاق العيارات النارية ممنوع تماماً، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

ومساء اليوم الثلاثاء أغلقت المراكز الانتخابية أبوابها في إقليم كوردستان وعموم المحافظات العراقية، بعدما أدلى المواطنون بأصواتهم في الاقتراع العام.