سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منظمة أممية تشيد بإقليم كوردستان: لديه نموذج لمقاومة الإرهاب واحتواء اللاجئين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-25T08:57:54+0000
منظمة أممية تشيد بإقليم كوردستان: لديه نموذج لمقاومة الإرهاب واحتواء اللاجئين

شفق نيوز/ عقدت جامعة كوردستان أربيل، يوم الأربعاء، مؤتمرا مشتركا مع المنظمة الدولية للاجئين التابعة للامم المتحدة (UNHCR)، والخاص باللاجئين السوريين في إقليم كوردستان.

وتنظم جامعة كوردستان أربيل، هذا المؤتمر، بالتعاون مع منظمات أممية تسعى لقبول الطلبة من مخيمات اللاجئين في التعليم العالي بالإقليم وفق خطط مدروسة، ويعنى بحماية المهاجرين على مستوى الشرق الأوسط والدول النامية.

وأشادت المنظمة الدولية للاجئين، بحكومة إقليم كوردستان، والمؤسسات الداعمة لملف اللاجئين في العراق والمنطقة، لتوفيرها "فرص العمل والتعليم الابتدائي والعالي للاجئين والنازحين في إقليم كوردستان.

ورأت المنظمة، أن "في إقليم كوردستان، نموذج للمقاومة ضد الإرهاب والإدارة الجيدة لملف اللاجئين ومنح فرص العمل والتعليم، وندعم الإقليم على إدامة هذه المبادرات".

وسيناقش المؤتمر، المنعقد في مدينة أربيل، مجموعة من البحوث المعنية بملف اللاجئين في الشرق الأوسط وإقليم كوردستان على وجه الخصوص.

related

إقليم كوردستان يؤجل انطلاق دوام اللاجئين السوريين

Date: 2021-09-15 18:30:34
إقليم كوردستان يؤجل انطلاق دوام اللاجئين السوريين

"إسعاف ألماني" إلى كوردستان لاحتواء مرحلة الخطر

Date: 2021-08-02 09:19:03
"إسعاف ألماني" إلى كوردستان لاحتواء مرحلة الخطر

ضوابط جديدة لتوزيع الوقود الحكومي في حلبجة

Date: 2022-04-03 15:12:18
ضوابط جديدة لتوزيع الوقود الحكومي في حلبجة

إقليم كوردستان يكشف سبب تأجيل إعادة جثامين مهاجرين غرقوا في المانش

Date: 2021-12-25 12:24:52
إقليم كوردستان يكشف سبب تأجيل إعادة جثامين مهاجرين غرقوا في المانش

بسبب كورونا .. تعليق الدوام بدائرة حكومية في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-08 05:35:07
بسبب كورونا .. تعليق الدوام بدائرة حكومية في إقليم كوردستان

بحضور لافت.. افتتاح مركز البروفيسور الكوردي عز الدين مصطفى الثقافي

Date: 2021-10-03 18:11:13
بحضور لافت.. افتتاح مركز البروفيسور الكوردي عز الدين مصطفى الثقافي

خبر سار لفلاحي كوردستان.. بغداد أرسلت أموال الحنطة والتوزيع غداً

Date: 2020-09-29 18:11:36
خبر سار لفلاحي كوردستان.. بغداد أرسلت أموال الحنطة والتوزيع غداً

السليمانية تحذر من استيراد محصول زراعي تركي

Date: 2021-02-08 19:52:28
السليمانية تحذر من استيراد محصول زراعي تركي