منظمة أممية تشيد بإقليم كوردستان: لديه نموذج لمقاومة الإرهاب واحتواء اللاجئين

شفق نيوز/ عقدت جامعة كوردستان أربيل، يوم الأربعاء، مؤتمرا مشتركا مع المنظمة الدولية للاجئين التابعة للامم المتحدة (UNHCR)، والخاص باللاجئين السوريين في إقليم كوردستان.

وتنظم جامعة كوردستان أربيل، هذا المؤتمر، بالتعاون مع منظمات أممية تسعى لقبول الطلبة من مخيمات اللاجئين في التعليم العالي بالإقليم وفق خطط مدروسة، ويعنى بحماية المهاجرين على مستوى الشرق الأوسط والدول النامية.

وأشادت المنظمة الدولية للاجئين، بحكومة إقليم كوردستان، والمؤسسات الداعمة لملف اللاجئين في العراق والمنطقة، لتوفيرها "فرص العمل والتعليم الابتدائي والعالي للاجئين والنازحين في إقليم كوردستان.

ورأت المنظمة، أن "في إقليم كوردستان، نموذج للمقاومة ضد الإرهاب والإدارة الجيدة لملف اللاجئين ومنح فرص العمل والتعليم، وندعم الإقليم على إدامة هذه المبادرات".

وسيناقش المؤتمر، المنعقد في مدينة أربيل، مجموعة من البحوث المعنية بملف اللاجئين في الشرق الأوسط وإقليم كوردستان على وجه الخصوص.