منظمة كوردستانية: 25 صحفياً طُردوا من عملهم و99 تعرضوا لانتهاكات خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ كشفت منظمة معنية بحقوق الصحفيين في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، طرد 25 صحفياً من مؤسساتهم الإعلامية خلال النصف الأول من العام الحالي لأسباب "تعسفية"، مبينة ان 99 صحفيا آخرين تعرضوا لحالات انتهاك سجلت ضدهم في المدة ذاتها.

وقال هوزان قادر، رئيس منظمة المراسلون للحقوق والتنمية في مؤتمر صحفي عقده في أربيل خلال استعراض تقرير المنظمة نصف السنوي لحقوق الصحفيين في إقليم كوردستان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز انه "خلال الأشهر الستة الماضية طُرد 25 صحفياً من قبل ادارة مؤسسات اعلامية بشكل تعسفي بسبب اختلاف الآراء والتوجه السياسي، لذا من الضروري ان تطبق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قانونا يحفظ حقوق الصحفيين ويوفر الضمان الاجتماعي لهم".

وأضاف قادر أن "49 حالة انتهاك سُجلت ضد 99 صحفياً خلال الأشهر الست الماضية حيث تضمنت 6 حالات اعتقال وحالتي رفع دعوى ضد الصحفيين و19 حالة منع من التغطية وغيرها من حالات الانتهاء ".