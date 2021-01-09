منظمة ايزيدية: الضغوط النفسية وأهوال النزوح كفيلة بدفع النازحات إلى الانتحار

شفق نيوز/ بينت منظمة ايزيدية، يوم السبت، أسباب ازدياد حالات الانتحار بين صفوف النازحين.

وفيما أشارت المنظمة إلى وجود أزمات نفسية تعصف بالنازحين والنازحات بشكل خاص، لفتت إلى أن سنوات من النزوح كانت كفيلة بإقدام عدد من النازحات على الانتحار بمخيمات محافظة دهوك.

وسجلت مخيمات النزوح بمحافظة دهوك 6 حالات انتحار خلال الايام الاربعة الماضية، حيث انتحر خمسة شبان قبل ذلك بينهم أربع فتيات وغالبيتهم من ابناء الطائفة الايزيدية من النازحين، وتتراوح أعمار المنتحرين بين 15 – 30 سنة.

وقالت سوزان سفر مسؤولة منظمة داك لتنمية المرأة الايزيدية لوكالة شفق نيوز؛ إن "الضغوط النفسية هي نتيجة لتراكمات سابقة وسنوات من النزوح خلق حالة من العنف الأسري ضد المرأة اضافة الى الاوضاع الاقتصادية ونقص في الدعم النفسي داخل المخيمات بعد انحسار عمل المنظمات المعنية بسبب تفشي وباء كورونا، أحد أهم أسباب لجوء النساء للانتحار للتخلص من هذه الضغوط".

بدوره، أكد كاروان زكي مسؤول اعلام دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، ان "الدائرة تكثف من جهودها لمتابعة حوادث الانتحار". وأضاف زكي في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ أن "الدائرة بصدد إعداد دراسة لمعالجة الظاهرة التي برزت في الاونة الاخيرة وهي الإقدام على الانتحار بين النازحين"، مشيرا إلى أن "خمس حالات انتحار سجلت داخل المخيمات خلال اسبوع وهي ظاهرة بحاجة الى معالجات سريعة".