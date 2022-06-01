منظمات: الأزمات السياسية والاقتصادية في اقليم كوردستان وضعت الأطفال بجملة مشكلات

شفق نيوز/ طالب عدد من المنظمات المهتمة بشؤون الطفل تحسين قطاع التعليم والصحة بما يتناسب واحتياجات الأطفال، وذلك في يومهم العالمي.

وقالت مريم أمين ممثلة منظمات المجتمع المدني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في مكتب برلمان كوردستان في السليمانية، إن الطفل في كوردستان يعاني الكثير من المشكلات التي انعكست عليه نتيجة للازمة الاقتصادية والسياسية وهذا يتطلب من الجهات ذات العلاقة ايجاد حلول سريعة لتقليل الأضرار التي تتعرض لها الطفولة.

وإضافة يجب أن يكون هناك اهتمام اكبر في قطاع التربية والتعليم والصحة بما يتناسب واحتياجات فئة الأطفال، كما وأكدت أن تراجع الواقع الاقتصادي جعل الكثير من الأطفال يتركون مقاعد الدراسة لهذا يتطلب من الحكومة ايجاد وسائل العيش الكريم للعوائل.

وطالبت المنظمات المدنية، برلمان كوردستان بعدم السكوت عن تلك التعديات التي يتعرض لها الأطفال ومحاولة تفعيل الدور الرقابي وإيجاد الحلول لتلك المعاناة على أن لا تكون الحلول عبارة عن شعارات ومشاريع نظرية والعمل على إعادة بيئة طبيعية وسليمة يعيش فيها الطفل.