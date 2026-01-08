منصب رئيس جمهورية العراق على طاولة الديمقراطي والاتحاد في أربيل

شفق نيوز– أربيل

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، بانطلاق اجتماع بين وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة أربيل، لبحث عدد من الملفات السياسية.

وذكر مراسلنا أن الاجتماع يتركز بشكل أساسي على التفاهمات المتعلقة بتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب ملف تفعيل برلمان كوردستان، فضلاً عن التباحث بشأن استحقاق منصب رئيس جمهورية العراق.

وأضاف أن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يضم كلاً من هوشيار زيباري، وبشتيوان صادق، ودلشاد شهاب، وأوميد صباح.

في المقابل، يضم وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني كلاً من قوباد طالباني، ودرباز كوسرت رسول، وريواز فايق، وشالاو شيخ صلاح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكالة شفق نيوز، بأن المكتب السياسي للحزب، برئاسة مسعود بارزاني، قرر تشكيل وفد رفيع لبدء مفاوضات رسمية مع القوى السياسية بشأن منصب رئيس جمهورية العراق، وذلك عقب اجتماع ناقش الاستحقاق الرئاسي دون حسم اسم المرشح.

وأوضح المصدر أن التوجه ينصب على اختيار شخصية تحظى بتوافق وطني وإجماع كوردي، على أن يباشر الوفد جولات تفاوض مع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين بهدف التوصل إلى مرشح مشترك يمثل الكورد في بغداد.