منسق التوصيات الدولية بإقليم كوردستان والقنصل الروسي يبحثان الحوكمة الرشيدة وتعزيز الاستقرار

شفق نيوز- أربيل

بحث القنصل الروسي في أربيل، ماكسيم روبين، ومنسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، يوم الأحد، التعاون في مجالات الحوكمة وحقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار.

وذكر مكتب منسق التوصيات الدولية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القنصل الروسي وزيباري بحثا سبل تعزيز الحوار المؤسسي المنظم، والتعاون في مجالات الحوكمة، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، إلى جانب استعراض دور مكتب منسق التوصيات الدولية في تمثيل جهود حكومة إقليم كوردستان والعراق في المحافل الدولية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الروسية المختصة.

كما تم التأكيد على أهمية المبادرات المشتركة لبناء القدرات والحوار الفني بما يسهم في تحسين أداء المؤسسات وتنفيذ السياسات، ودعم الاستقرار والمساءلة وحماية الحقوق الأساسية.

وأشاد القنصل العام لجمهورية روسيا بالجهود المبذولة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة وتعزيز مؤسسات الدولة، رغم التحديات القائمة.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل المؤسسي وتعميق التعاون بما يخدم الاستقرار والتنمية المستدامة.