ملفات "مهمة" على طاولة مسعود بارزاني وبافل طالباني غداً

شفق نيوز- اربيل

أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن زعيمه بافل طالباني سيلتقي الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم غد الاربعاء .

وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو لوكالة شفق نيوز ان "بافل طالباني سيعقد اجتماعا مهما مع مسعود بارزاني يوم غد"، مبيناً أن "الاجتماع يهدف إلى التوصل لاتفاق وتفاهم في جميع الملفات بما في ذلك الاستحقاقات الاتحادية".

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع سيعقد في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان حيث ستكون ملفات رئاسة الجمهورية، تشكيل حكومة الإقليم، الحكومة الاتحادية وغيرها على طاولة النقاش .