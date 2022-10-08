مكافحة إرهاب كوردستان تكشف عن تفاصيل استهداف قاعدة زيلكان

شفق نيوز/ أفصح جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن تفاصيل الاستهداف الصاروخي لقاعدة زيلكان بمحافظة نينوى والتي يتخذها الجيش التركي مقراً له.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة صواريخ أطلقت على قاعدة زيلكان العسكرية في قضاء بعشيقة بمحافظة نينوى، والتي تضم القوات التركية".

واوضح ان "الصواريخ كانت موجهة نحو الثكنات في منطقة الشلالات التي تقع تحت السلطة الاتحادية العراقية، لكنها لم تصل إلى الثكنات وحواجز البيشمركة وسقطت بين قريتي فاضلية وعمر قمشيمي، دون وقوع إصابات".

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مدير ناحية زيلكان التابعة لقضاء "شيخان" إن المعسكر التركي في بعشيقة استهدف بصاروخين الا انهما لم يصلا الى المعسكر".

وبين ان "القوات الامنية باشرت بعملية بحث عن مكان سقوط الصواريخ وانطلاقها". فيما أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "هجوم نُفذ بثلاثة صواريخ استهدفت قاعدة زليكان شمال شرق الموصل"، مبينا ان "صاروخين سقطا على سفح جبل ضمن محيط القاعدة فيما سقط آخر بقرية عمر قابجي".