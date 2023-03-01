مكافحة الإرهاب في كوردستان تصدر بياناً بشأن قصف سنجار

شفق نيوز/ أصدر جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بياناً بشأن قصف سنجار، مشيرا الى تنفيذه من قبل طائرة تركية واسفر عن مقتل مسؤول امني في قوات (يبشه).

وجاء في البيان، وورد الى وكالة شفق نيوز، أنه "بحسب معلومات جهاز مكافحة الارهاب في كوردستان فانه في الساعة 12:00 من منتصف ظهر اليوم استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة مسؤول امني في قوات يبشه بقضاء سنجار.

‏وأضاف بيان مكافحة ارهاب كوردستان، أن القصف تسبب بمقتل المسؤول الأمني واحد حراسه.

وتنظيم "يبشه"، (وحدات حماية سنجار) هو احد الاجنحة العسكرية لحزب العمال الكوردستاني.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدران أمنيان لوكالة شفق نيوز، بسقوط ضحايا بينهم قيادي في حزب العمال الكوردستاني نتيجة قصف جوي استهدف عجلة تقلهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.