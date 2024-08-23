مكافحة الإرهاب بكوردستان يؤكد مقتل مسؤول "عمالي" واثنين معه بغارة جوية تركية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن مقتل مسؤول في حزب العمال الكوردستاني وسائقه ومرافقه باستهداف السيارة التي تقلهما بطائرة مسيرة تركية في السليمانية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الساعة 11 من صباح اليوم، استهدفت طائرة مسيرة للجيش التركي سيارة تقل مسؤولاً في حزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية "تابارش" التابعة لقضاء "سيد صادق" في السليمانية.

وبين أن الاستهداف أدى إلى مقتل المسؤول العمالي وسائقه ومرافقه واحتراق السيارة بالكامل.

وفي وقت سابق اليوم، تعرضت سيارة في قضاء "سيد صادق" إلى قصف جوي مجهول، بحسب معلومات وردت لوكالة شفق نيوز.

وهرعت القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني إلى محل الحادث.