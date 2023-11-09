مكافحة الإرهاب الكوردستاني يوضح طبيعة قصف قاعدة عسكرية بأربيل

شفق نيوز/ أوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، تفاصيل القصف الذي تعرضت له قاعدة عسكرية في محافظة أربيل.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بحسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب فإن طائرة مسيرة مفخخة هاجمت مساء اليوم الخميس في الساعة 19:15 مطار حرير في محافظة أربيل".

وأشار إلى أن المطار "كان يُستخدم سابقاً كقاعدة للتحالف الدولي ضد داعش لكنها اُفرغت في 20/10/2023"، مبيناً أن الهجوم تسبب باندلاع النيران في مخزن وقود القاعدة.

وقبل قليل أبلغ شهود عيان في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بسماع دوي انفجار قوي داخل قاعدة حرير الجوية، مبينين أنهم شاهدوا اندلاع حريق في القاعدة بعد الانفجار.

ويأتي هذا الانفجار بعد وقت قصير من استهداف قاعدة عين الأسد بطائرة مسيرة تم إسقاطها وفقا لمصدر أبلغ وكالة شفق نيوز بذلك.