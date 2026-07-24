مكافحة الارهاب في كوردستان: التحالف الدولي يسقط 5 مسيّرات مفخخة فوق أربيل

شفق نيوز - أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية للتحالف الدولي نجحت في التصدي لخمس طائرات مسيّرة مفخخة في سماء مدينة أربيل.

وقال الجهاز في بيان رسمي، إنه في الفترة ما بين الساعة 9:32 و9:45 صباحاً، تمكنت قوات التحالف من إسقاط خمس طائرات مسيّرة مفخخة في أجواء أربيل، كانت قد أُطلقت من الجهة الغربية للمحافظة، مؤكداً أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل أن فرق الإطفاء التابعة لها تمكنت من إخماد حريق اندلع في أعشاب وشجيرات يابسة بمجمع "سيبيران" السكني عقب سقوط حطام المسَيّرات، دون تسجيل أي إصابات.

وفي السياق ذاته، تداولت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي مقاطع مصورة تظهر سقوط حطام طائرة مسيّرة في منطقة "كزنه" القريبة من مطار أربيل الدولي، ما أسفر عن حريق محدود في الحشائش دون خسائر بشرية.

وسرعان ما نفت إدارة مطار أربيل الدولي تعليق حركة الملاحة الجوية جراء الحادثة، مؤكدة استمرار الرحلات بشكل طبيعي بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية للهجمات.

وكان شهود عيان قد أفادوا، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، بسماع دوي خمسة انفجارات متتالية هزت سماء عاصمة إقليم كوردستان.