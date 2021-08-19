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مقتل 4 من عناصر "قسد" بقصف تركي شمال شرقي سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-19T20:53:43+0000
مقتل 4 من عناصر "قسد" بقصف تركي شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مساء يوم الخميس مقتل أربعة من عناصرها وإصابة آخرين في غارة جوية تركية على مقر المجلس العسكري لبلدة تل تمر شمال الحسكة.

وقال المجلس العسكري لتل تمر التابع لـ "قسد" في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه أنه "اليوم (19 آب 2021) وفي تمام الساعة السادسة مساء، نفذ الاحتلال التركي هجوماً جوياً على مركز للمجلس العسكري لتل تمر".

وأوضح البيان أن "القصف تسبب باستشهاد أربعة من رفاقنا، وجرح آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين".

وأكد مجلس تل تمر العسكري، على أنه "في إطار حقّ الدفاع المشروع لن نقف مكتوفي الأيدي حيال تلك الهجمات".

وتعرضت سيارة تابعة للإدارة الذاتية في وقت سابق الخميس لانفجار على الطريق الرابط بين مدينتي القامشلي – عامودا يعتقد أنه جراء استهدافها من  قبل طائرة مسيرة تركية ما أدى الى إصابة ثلاثة اشخاص بينهم قيادي في الإدارة الذاتية بحسب مصادر وكالة شفق نيوز.

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