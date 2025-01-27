مقتل وإصابة 5 مدنيين بغارة تركية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد كامران عثمان، عضو منظمة "CPT" الأمريكية المختصة برصد الانتهاكات التركية والإيرانية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة خمسة مدنيين بغارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي، استهدفت سيارة مدنية في إحدى القرى.

وقال عثمان لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة تركية استهدفت في الساعة الثالثة والنصف عصراً، سيارة نوع (تويوتا لاندكروزر) على الطريق الرئيسي لقرية كردجان التابعة لناحية جوارقرنة في إدارة رابرين المستقلة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم رجلان وامرأتان، بالإضافة إلى إصابة مدني آخر كان يستقل دراجة نارية جراء تطاير شظايا الانفجار".

وأضاف أن "هوية الضحايا لم يتم تحديدها بعد، فيما تستمر الجهود للكشف عن ملابسات الحادث".

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني، في شرطة إدارة رابرين المستقلة، وقوع انفجار مركبة في قرية كردجان، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في حينه، قبل أن يتم الإعلان لاحقاً عن وفاة شخص رابع متأثراً بجراحه.

ويأتي هذه الحادث ضمن سلسلة الهجمات الجوية التي تنفذها القوات التركية في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقد أثارت هذه العمليات المتكررة استياءً شعبياً واسعاً في إقليم كوردستان، وسط مطالبات للحد من الانتهاكات التي تطال المدنيين العزل وتعرض حياتهم للخطر.

وتشهد مناطق عديدة في إقليم كوردستان، وخاصة المناطق الحدودية، توتراً مستمراً نتيجة العمليات العسكرية التركية ضد مواقع حزب العمال الكوردستاني، أسفرت هذه العمليات عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، في حين تبرر تركيا هجماتها بأنها تأتي في إطار حماية أمنها القومي.