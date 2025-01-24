مقتل وإصابة 3 من حرس الحدود العراقي بهجوم للعماليين قرب زاخو

شفق نيوز/ لقي اثنان من أفراد حرس الحدود العراقية، يوم الجمعة، مصرعهما إثر هجوم مسلح استهدف إحدى النقاط الحدودية قرب زاخو.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "اثنين من أفراد حرس الحدود العراقية قتلا، وأصيب آخر بجروح صباح اليوم، جراء هجوم مسلح استهدف إحدى النقاط الحدودية في قضاء باتيفا شمالي مدينة زاخو".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم نفذه مسلحون تابعون لحزب العمال الكوردستاني، الذي يستهدف بين الحين والآخر النقاط العسكرية لقوات البيشمركة وحرس الحدود العراقية في المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب - القفل" في إقليم كوردستان.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا، والزاب، وأفاشين ـ باسيان، في إقليم كوردستان.