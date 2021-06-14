مقتل شاب بانفجار قنبلة يدوية بحوزته في حلبجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة حلبجة باقليم كوردستان، يوم الاثنين، بمقتل شاب اثر انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته في احد المتنزهات بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قنبلة يدوية (رمانة) انفجرت، صباح اليوم، على شاب يبلغ من العمر 30 عاماً اثناء تواجده في متنزه بلدية حلبجة، ما أسفر عن وفاته بالحال".

وأوضح المصدر أن "التحقيقات الاولية تظهر أن القنبلة كان بحوزة الشاب"، مشيراً إلى "نقل جثة الشاب الى دائرة الطب العدلي بالمحافظة".

وفي وقت لاحق، أفاد بيان من "اسايش حلبجة"، ورد الى وكالة شفق نيوز، بأن الشاب يدعى "ريكان تحسين فتاح" وهو من تولد العام 1992، مشيراً إلى ان الشاب انتحر في حديقة حديقة البلدية عبر تفجير نفسه برمانة يدوية.