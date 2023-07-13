مفوضية الانتخابات الاتحادية تشرع بتحديث سجل ناخبي إقليم كوردستان وتحدد شروطه

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، اليوم الخميس، البدء بتحديث سجل ناخبي إقليم كوردستان تمهيداً لإجراء انتخابات البرلمانية نهاية العام الحالي، فيما حددت الشروط اللازمة لذلك والحالات المسموح بها بالتحديث داخل وخارج الإقليم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز إن "مفوضية الانتخابات شرعت ابتداء من اليوم بتحديث سجل ناخبي إقليم كوردستان ويستمر لمدة شهر وتحديدا لغاية يوم 11 من شهر آب المقبل"، مبينة أن "الحالات المسموح بها هي الإضافة والتصحيح والحذف والنقل وتشمل النازحين والقوات الأمنية".

وأضافت، أن "مجلس المفوضين وافق على النقل بين المحافظات الثلاث في الإقليم (أربيل ودهوك والسليمانية) وداخل المحافظة الواحدة، لكن النقل غير مسموح من والى إقليم كوردستان".

تابعت الغلاي أن "المفوضية تسعى لترصين سجل الناخبين وشمول المواليد الجديدة من مواليد 2005 للعام الحالي، ومواليد 2004 للعام الماضي، وفق المعايير الدولية وبهذا فقد ابدى مجلس المفوضين موافقته على فتح سجل الناخبين في إقليم كوردستان حفاظا على الحق الانتخابي".

وكانت رئاسة إقليم كوردستان العراق أعلنت ، امس الأربعاء، توجيه كتاب رسمي تطلب فيه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية الإشراف على الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه تمت الإشارة في الكتاب إلى الأمر الإقليمي رقم (90) في 26 من شهر آذار/مارس من العام 2023 تقرر فيه إجراء انتخابات برلمان كوردستان في 18 من شهر تشرين الثاني من العام 2023، ولهذا الغرض طُلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعداد للإشراف على الانتخابات في موعدها المحدد او مع انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في 18 من شهر كانون الأول من السنة الحالية.