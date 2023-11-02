مصرفا الرافدين والرشيد يودعان 450 مليار دينار بحساب وزارة مالية اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان في بيان مقتضب، اليوم الخميس، أن مصرف الرشيد أودع مبلغاً مالياً مقداره 250 مليار دينار في الحساب المصرفي للوزارة بفرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الوزارة أن مصرف الرافدين الحكومي العراقي قد أودع مبلغا ماليا مقداره 200 مليار دينار بهدف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.

وتوقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق، أمس الأربعاء، أن تباشر حكومة الإقليم بتوزيع الرواتب الأسبوع المقبل.

وقال صادق خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة من رجال الدين في مدينة أربيل، إنه تحدث صباح أمس مع وزير المالية والاقتصاد في الإقليم آوات شيخ جناب، وإن الأخير أخبره بأنه سيتم البدء في توزيع الرواتب على الموظفين وعلى من يتقاضونها الأسبوع المقبل.

وتواجه حكومة الإقليم صعوبة بتوزيع الرواتب للموظفين والمتقاعدين ومن يتقاضون المنح المالية الشهرية على شبكة الرعاية الاجتماعية بعد أن كسبت الحكومة الاتحادية في 25 آذار/مارس الماضي حكما رفعتها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، والذي يقضي بإيقاف الصادرات النفطية لكوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت مؤخرا على منح قروض لحكومة إقليم كوردستان لتمويل المرتبات لثلاثة أشهر من العام الحالي في كل شهر 700 مليار دينار، وقد أرسلت قرضا في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي إلا أنها تأخرت في الثاني.

وقررت حكومة اقليم كوردستان، في نهاية شهر تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي ارسال وفد الى بغداد من أجل حسم مبلغ القرض النقدي الذي اتفقت مع الحكومة الاتحادية على ارساله لدفع رواتب الموظفين، غير أن المتحدث باسمها بيشوا هورماني أعلن أمس انتفاء الحاجة الى الزيارة بعد تقديم وزارة مالية كوردستان تقرير "ميزان المراجعة".

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد 29 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انها قامت بإرسال تقرير ميزان المراجعة للأشهر الثلاثة الماضية الى بغداد.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بتوقيع وزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم تم ارسال مراجعة أشهر تموز واب وايلول الى وزارة المالية الاتحادية.

وأضاف ان التقرير ضم جميع ايرادات وصرفيات الاشهر الثلاثة المذكورة في الاقليم وفقا لقاعدة بيانات وارقام واضحة.