مصرفا الرافدين والرشيد يودعان 400 مليار دينار في حساب وزارة مالية الإقليم

شفق نيوز/ أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، يوم الأربعاء، إتمام إجراءات إرسال مبلغ 400 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم لغرض تمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بكوردستان.

وقال عيسى في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "مصرف الرافدين أودع حاليا مبلغاً مالياً قدره 200 مليار دينار في حساب وزارة مالية الإقليم"، مضيفاً "بعدها يودع مصرف الرشيد المبلغ ذاته في نفس الحساب".