مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني في محافظة أربيل، مساء اليوم الخميس، بمصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث مروري في منطقة گلي علي بيك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن حادث سير وقع مساء اليوم، في مصيف منطقة گلي علي بيك بمحافظة أربيل، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين".

ولفت المصدر إلى أن "القوات الأمنية وسيارات الإسعاف في المنطقة وصلت مكان الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب، وجثة الضحية إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة المتسبب بالحادث".