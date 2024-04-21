مصرع طفل ومراهق بحادثي دهس في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شرطة مرور إدارة زاخو المستقلة، ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، مصرع شخصين، بحادثي سير الأول على الطريق في منطقة باجد كندلا، والثاني في قضاء عقرة شمال دهوك.

وذكر بيان للمرور، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سيارة من طراز (بيك أب) دهست طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات على الطريق الرئيسي بالقرب من مخيم باجد كندلا للنازحين غرب زاخو، ما تسبب بوفاة الطفل في مستشفى طوارئ زاخو".

إلى ذلك، أخبر مصدر بشرطة مرور قضاء عقرة، الوكالة، بوقوع حادث دهس لمراهق يبلغ من العمر 13 عاماً على شارع مقابل مدرسة (ئالي) داخل مركز القضاء، ليفارق الحياة على الفور.