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مشكلة تقنية تتسبب بخفض انتاج الكهرباء في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-17T14:09:29+0000
مشكلة تقنية تتسبب بخفض انتاج الكهرباء في كوردستان

شفق نيوز/ اوضحت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان توقف عدد من وحدات الانتاج وحصول مشكلة تقنية، ادى الى انخفاض تجهيز الطاقة، مؤكدة ان الوضع سيعود لطبيعته قريبا. 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بسبب توقف عدد من وحدات انتاج الكهرباء بسبب عملية الاصلاح وحصول مشكلة تقنية فان مجموع الكهرباء الموزعة انخفض الى حد ما.

واشار الى ان وزير الكهرباء كمال محمد صالح، ترأس اليوم اجتماعاً في الوزارة من اجل معالجة هذه المشكلة وتحسين مستوى انتاج الكهرباء وعودتها الى وضعها الطبيعي، مبينا الاجتماع قرر زيادة نسبة الكهرباء في محطة خورمله 140 ميغاواط.

واضاف انه تقرر ايضا تشغيل وحدة انتاج الكهرباء في محطة خبات مع اتمام عملية الاصلاح في وحدتين في محطات شركة ماس وتسريع مشروع تنفيذ المقاييس الذكية.

واكد البيان على ان الوزارة ستقوم حتى نهاية العام الحالي باستكمال عدد من مشاريع بناء محطات الموبايل ومد خطوط نقل الكهرباء.

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