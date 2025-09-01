مشاركة واسعة من المزارعين في مهرجان للعنب والمنتجات المحلية في رواندوز (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت منطقة رواندوز في أربيل، يوم الاثنين، انطلاق مهرجان للعنب والمنتجات المحلية، بمشاركة عدد كبير من المزارعين والمهتمين بالزراعة، وسط حضور لافت لأهالي المنطقة والضيوف الذين توافدوا للتعرف على أبرز الأصناف المنتجة محلياً.

وقال بهزاد خوداداد، أحد المنظمين، لوكالة شفق نيوز إن "منطقة رواندوز تُعد من أكثر المناطق إنتاجاً للعنب بمختلف أنواعه، ولهذا السبب جاء تنظيم هذا المهرجان الذي لا يقتصر على العنب فقط، بل يشمل أيضاً منتجات محلية أخرى".

وأضاف أن "أهمية المهرجان تكمن في تشجيع المزارعين على الترويج لمحاصيلهم، ودعم المنتج المحلي بشكل عام".

من جانبه، أوضح المزارع إسماعيل وسو، المشارك في المعرض، لوكالة شفق نيوز، أنه قدم خلال المهرجان "12 نوعاً من العنب"، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة للتعريف بالإنتاج المحلي والتواصل مع المهتمين بالمنتجات الزراعية.

بدوره أشار المزارع عبد الله، مشارك آخر في المهرجان، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "شارك بخمسة أنواع من العنب"، لافتاً إلى أن "المنتوج لم يكن بالمستوى المطلوب هذا العام بسبب الظروف المناخية، لكن رغم ذلك تمكنا من حصاد كميات جيدة تستحق العرض والتسويق".

يُذكر أن رواندوز من المناطق المشهورة بإنتاج العنب في إقليم كوردستان، حيث تُزرع فيها أصناف متنوعة تشكل جزءاً من ثروة المنطقة الزراعية، فيما يُتوقع أن يساهم المهرجان في تعزيز مكانة المنتجات المحلية وزيادة الإقبال عليها في الأسواق.