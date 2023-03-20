مشاجرة بين سائقين تنتهي بمقتل أحدهما في اربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الاثنين بمقتل سائق سيارة اجرة على يد سائق سيارة اخرى في احدى الشوارع الرئيسية باربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الحادثة وقعت بحدود الساعة العاشرة مساء على شارع 100 في مدينة اربيل حيث اشتبك سائق سيارة أجرة مع سائق سيارة جي كلاس وحاول طعنه بالسكين لكن الاخير اطلق عليه رصاصة و أرداه قتيلا على الفور".

واضاف ان "القوات الامنية موجودة الآن في مكان الحادث وتحفظت على الجاني لإجراء التحقيقات ومعرفة أسباب الخلاف".