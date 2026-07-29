مسيرات تستهدف مقراً للمعارضة الكوردية الايرانية شمالي اربيل

شفق نيوز- اربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن طائرات مسيّرة استهدفت مقراً للمعارضة الايرانية شمال محافظة اربيل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طائرات مسيّرة استهدفت، ظهر اليوم، الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض .هجوم بالمسيرات على مرتفعات وادي باليسان شمال اربيل.

ولم تعرف بعد حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي لحقت بالمقر جراء القصف.

وليل الاثنين/ الثلاثاء، تعرض مقران تابعان لحزبين كورديين إيرانيين معارضين لهجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيّرة في منطقتي بحركة وخليفان شمالي محافظة أربيل، من دون تسجيل خسائر بشرية.

والاثنين الماضي، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن جزءاً من الهجمات التي تعرض لها الإقليم خلال الفترة الماضية انطلق من داخل العراق، مشيراً إلى أن بعض الطائرات المسيّرة التي استهدفت أربيل أُرسلت من محافظة نينوى.