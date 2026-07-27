ثلاث مسيّرات تستهدف مقرين لحزبين كورديين إيرانيين شمالي أربيل (تحديث)

شفق نيوز- أربيل

تعرض مقران تابعان لحزبين كورديين إيرانيين معارضين، ليل الاثنين/ الثلاثاء، لهجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيّرة في منطقتي بحركة وخليفان شمالي محافظة أربيل، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وأفاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني كريم بروزي، لوكالة شفق نيوز، بأن طائرة مسيّرة استهدفت مخيم جيزنيكان التابع للحزب في منطقة بحركة شمالي أربيل.

وقال بروزي إن "الطائرة سقطت على أحد المنازل داخل المخيم، من دون أن يسفر الهجوم عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية، وفق المعلومات الأولية".

وفي هجوم منفصل، أفاد عضو المكتب السياسي لحزب كادحي كوردستان الإيراني "كوملة" أمجد حسين، بتعرض أحد معسكرات الحزب في منطقة خليفان شمالي أربيل لهجوم بطائرات مسيّرة.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز إن "الهجوم نُفذ بواسطة طائرتين مسيّرتين، واستهدف مقر الحزب في وادي آلانة الواقع ضمن منطقة خليفان".

وأضاف أن "الهجوم ألحق أضراراً مادية بالمقر، من دون تسجيل أي خسائر بشرية".

وكان مصدر محلي قد أفاد لوكالة شفق نيوز، بعد منتصف الليل، بدوي عدة انفجارات في سماء مدينة أربيل، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي وتصديها لطائرات مسيّرة.

ويأتي الهجومان ضمن موجة متصاعدة من الضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي تستهدف منذ منتصف تموز/ يوليو الجاري مقار ومخيمات الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة في محافظتي أربيل والسليمانية.

وأسفرت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ في 17 تموز/ يوليو عن مقتل تسعة من عناصر حزب "كوملة" الكوردستاني الإيراني في مخيم قرب السليمانية، في أكبر حصيلة مسجلة ضمن موجة الهجمات الأخيرة.

وبحسب سلطات إقليم كوردستان، تعرض الإقليم لنحو 20 هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ 17 تموز/ يوليو، طالت مواقع أميركية ومقار تابعة للمعارضة الكوردية الإيرانية، فيما أعلن الجيش الإيراني مسؤوليته عن جانب من تلك الضربات.