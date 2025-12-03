مسعود بارزاني يصف افتتاح أكبر قنصلية أميركية في كوردستان بـ"اليوم التاريخي"

شفق نيوز- أربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، أن افتتاح أكبر قنصلية أميركية في إقليم كوردستان، يوم تاريخي، مشيدا بالعلاقات الكوردية - الأميركية، ودور الولايات المتحدة المساند للشعب الكوردي.

وقال مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس مسعود بارزاني، اجتمع اليوم في أربيل مع مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية الأميركي، والوفد المرافق له في سفارة الولايات المتحدة في العراق".

وأوضح بارزاني، بحسب البيان أن "هذا اليوم يوم تاريخي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان بافتتاح أكبر قنصلية أميركية في الإقليم".

وسلّط بارزاني الضوء على تاريخ من الاضطهاد تعرّض له شعب كوردستان على يد الأنظمة المتعاقبة في العراق، موضحاً أن "الفرص التي اُتيحت لشعب كوردستان خلال الانتفاضة، والدور الذي قامت به الولايات المتحدة ومجلس الأمن في إنشاء منطقة حظر الطيران لحماية كوردستان، مكّنت الإقليم من اغتنام هذه الفرصة وبناء عملية ديمقراطية عبر الانتخابات، وتشكيل الحكومة والبرلمان ومؤسسات إقليم كوردستان".

ولف بارزاني إلى الدور المهم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في الحرب ضد إرهابيي داعش، مؤكداً أن "قوات بيشمركة كوردستان قدّمت تضحيات جمّة وعدداً كبيراً من الشهداء في تلك الحرب، ولكن لولا دعم الولايات المتحدة لكانت الخسائر أكبر بكثير".

وأشاد بارزاني بالدور المهم للولايات المتحدة في المنطقة، معرباً عن شكر وتقدير شعب كوردستان للولايات المتحدة.

وأكد أن "شعب كوردستان شعبٌ وفيّ ويشعر بالعرفان تجاه التآزر والمساندة التي قدمتها أميركا له، كما أبدى دعمه لتعزيز وتمتين العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات".

من جانبه عبّر نائب وزير الخارجية الأميركي عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، وهنأ الرئيس بارزاني على نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي، وكذلك الفوز الذي حققه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العملية الانتخابية.

وأعرب عن شكره لدور ومكانة بارزاني في تقدُّم إقليم كوردستان والتصدي للإرهاب وحماية استقرار وأمن المنطقة، مؤكدا على استمرار وتوسيع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان في جميع المجالات.

ووصف افتتاح أكبر قنصلية أميركية في أربيل بأنه خطوةً مهمة، مشدداً على أن افتتاح أكبر قنصلية في إقليم كوردستان رسالةٌ واضحة بأن الولايات المتحدة تقف مع إقليم كوردستان قوي ومستقر وآمن ومزدهر.

وأشار إلى أن أمن واستقرار الإقليم أمر مهم لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن الولايات المتحدة تدعم الإقليم في هذا الإطار، مُدينا بشدة الهجوم الذي تعرض له حقل كورمور، مطالباً بوضع حدّ لهذه الأعمال التخريبية.

وجرت ظهر اليوم، مراسم افتتاح مبنى القنصلية الأميركية الجديد في أربيل، بحضور رسمي، حيث أكد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، خلال كلمته في الافتتاح على العلاقة المتينة بين الإقليم والولايات المتحدة، والشراكة الكبيرة بينهما، وذلك خلال افتتاح المبنى الجديد للقنصلية الأميركية في أربيل، والذي يعد أكبر مبنى قنصلي.

وجاء الافتتاح، كخطوة تؤكد التزام واشنطن، بدعم العراق وكوردستان، بشكل طويل الأمد، ويوضح مدى شراكتها مع أربيل.

وكان نائب وزير الخارجية الأميركي لإدارة الموارد مايكل ريغاس، وصل العراق قبل يومين، في زيارة رسمية، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين.

ومن ضمن أجندة ريغاس، هي الاطلاع على سير عمل المرافق الدبلوماسية الأميركية في العراق.