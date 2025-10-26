مسعود بارزاني يبحث ملفات الانتخابات والنفط مع السفير الروسي بالعراق

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، مع السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف، ملف الانتخابات العراقية وتصدير نفط كوردستان، فضلا عن العلاقات مع موسكو وسبل تطويرها.

وقال مقر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استقبل في مصيف بيرمام، السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف، وحضر اللقاء القنصل العام الروسي في أربيل ماكسيم روبين، وجرى خلاله بحث الأوضاع السياسية والتطورات والتغيرات الجارية في العراق والمنطقة، إضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، والاتفاق الأخير بين الجانبين بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار هذا الاتفاق وتطويره".

وأضاف "كما تناول الاجتماع الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، ونتائجها، والخطوات اللاحقة للعملية الانتخابية، ومسألة تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية العراقية".

كما جدّد بارزاني دعمه لإجراء الانتخابات في أجواء حرة وديمقراطية، مؤكداً "ضرورة أن تكون نتائجها أساساً لتشكيل حكومة اتحادية قوية على أساس الدستور الدائم للعراق وبمشاركة جميع المكونات والقوى السياسية".

كما تطرق الجانبان إلى العلاقات بين روسيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات المختلفة، وفقا للبيان.