مسعود بارزاني وحيدر العبادي يبحثان الانتخابات والمتغيرات السياسية

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يوم الاثنين، التطورات السياسية في العراق والمنطقة، والعملية الانتخابية لمجلس النواب العراقي المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال مسعود بارزاني لحيدر العبادي في بيرمام (مصيف صلاح الدين) في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب بيان مقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه جرى خلال اللقاء "مناقشة التطورات والمتغيرات السياسية في العراق والمنطقة، إلى جانب العملية الانتخابية المقبلة لمجلس النواب العراقي".

وأشار البيان إلى أن الجانبين "أكّدا على التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية في العراق".

وكان المكتب الإعلامي لحيدر العبادي ذكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن اللقاء مع مسعود بارزاني، أن "الطرفين بحثا مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة، إضافةً إلى الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة".

ووفقاً للبيان فقد "جرى التأكيد على أهمية حل الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بما يضمن عدم انعكاسها سلباً على حياة المواطنين واستقرارهم".

وشدد الطرفان على ضرورة "التخطيط السليم للمرحلة المقبلة، وعدم زج البلاد في أية إشكالات جديدة، مع العمل على إيجاد حلول عملية لتراكم المشاكل الداخلية وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي ووحدته الوطنية"، بحسب البيان.