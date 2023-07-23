مسعود بارزاني لساكو: كوردستان أرض التعايش وقلقون من قرار الرئيس العراقي

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، أن إقليم كوردستان أرض التعايش والمصالحة بين جميع المكونات القومية والدينية، فيما أعرب عن قلقه من قرار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، سحب المرسوم الجمهوري الخاص بالكنيسة الكلدانية في بغداد.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، رئيس كنيسة الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، والوفد المرافق له ضم عددا من مطارنة الديانة المسيحية، في منتجع صلاح الدين، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، عبر ساكو في بداية اللقاء عن شكره لما تلقاه من احترام وتقدير في إقليم كوردستان، لرموز وشخصيات مختلف الأديان، وكذلك شكره لثقافة التعايش الكوردستانية التي أصبحت سبباً للحفاظ على المكونات وتاريخهم وثقافتهم.

وأشاد ساكو، بالزعيم بارزاني الذي أسهم في تطور التعايش والسلام والحياة المشتركة للمكونات المختلفة في إقليم كوردستان بحكمته وقيادته، مشيراً إلى القرار الأخير الخير للرئيس العراقي بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بالكنيسة الكلدانية، ووصفه بأنه "قرار غير صحيح وخطير تسبب بجرح المكون المسيحي ويخالف مبادئ التعايش والمصالحة".

من جانبه، عبر بارزاني، عن ترحيبه بالوفد الضيف، ونوه إلى أن "كوردستان هي أرض التعايش والمصالحة والسلام بين جميع المكونات القومية والدينية"، مردفاً بالقول: "خلال الحرب ضد إرهابيي داعش أكدت لوفد من رجال الدين المسيحيين أن كوردستان هي بلدهم ولا ينبغي أن يفكروا في مغادرته، فإما أن نعيش معا بشموخ على هذه الأرض أو نموت معاً".

وأعرب بارزاني، وفق البيان، عن قلقه من قرار الرئيس العراقي سحب المرسوم الجمهوري الخاص بالكنيسة الكلدانية، متمنياً أن تتم مراجعة القرار وتصحيحه.

ووصل لويس ساكو مساء يوم الجمعة الى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي، من قبل القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني ووزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم، پشتيوان صادق، ووزير المواصلات في حكومة الاقليم آنو جوهر.

وعلى مدى أشهر، اشتد الخلاف بين ساكو ورئيس حركة "بابليون" ريان الكلداني، الخاضع لعقوبات أمريكية منذ 2019 وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران باتت جزءاً من القوات الرسمية في الحشد الشعبي.

وفي يوليو/تموز، اتخذت الأحداث منحى جديدا مع سحب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مرسوما يحمل الرقم 147 لعام 2013 يمنح وظائف الكاردينال كرئيس للكنيسة الكلدانية وضعا قانونيا.