مسعود بارزاني: أسباب ظهور الإرهاب ما تزال قائمة

شفق نيوز- أربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، للسفير الألماني لدى العراق، أن أسباب ظهرو الإرهاب في البلاد "ما تزال قائمة"، فيما بحث معه ملفات أخرى مثل الهجرة ودعم العلاقات بين برلين وأربيل.

وقال مقر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس مسعود بارزاني، استقبل في بيرمام، السفير الألماني الجديد في العراق، دانيال كريبر، والوفد المرافق له".

وأضاف "خلال اللقاء، أشار السفير الألماني الجديد في العراق إلى العلاقات التاريخية بين شعب كوردستان والشعب الألماني، مؤكداً أن بلاده ستظل متضامنة وداعمة لشعب كوردستان"، معربا عن "الرغبة بمواصلة وتعزيز العلاقات بين ألمانيا وإقليم كوردستان في مجالات التنسيق الأمني والاقتصادي وملف الهجرة، وشدد على أن إقليم كوردستان يعد عامل استقرار وأمان في المنطقة ومن الواجب تقديم الدعم له".

من جانبه، رحّب بارزاني بالسفير الألماني، "وأعرب عن تقديره لدور ألمانيا في دعم قوات البيشمركة خلال حربها ضد إرهابيي داعش، كما أبدى تأييده لتقوية العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا".

وفيما يتعلق بملف الإرهاب، "أشار الرئيس بارزاني إلى أنه بالرغم من تحقيق هزيمة إرهابيي داعش عسكرياً، إلا أن الأسباب الكامنة وراء ظهور الإرهاب لا تزال قائمة، مؤكداً أن التعامل مع ملف الإرهاب في العراق وسوريا والمنطقة يتطلب المزيد من التدقيق إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف".

كما تضمن اللقاء محاورَ أخرى ومنها عملية السلام في تركيا وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى انتخابات مجلس النواب العراقي، كما ورد في البيان.