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مسعود بارزاني: جريمة الأنفال من أكثر الأحداث وحشية في تاريخ الدولة العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-14T08:31:59+0000
مسعود بارزاني: جريمة الأنفال من أكثر الأحداث وحشية في تاريخ الدولة العراقية

شفق نيوز/ وصف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، حملة الأنفال التي شنها نظام صدام حسين ضد الكورد وراح ضحيتها عشرات آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية بأنه "من أكثر الأحداث وحشية في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها.

وقال الزعيم الكوردي في رسالة نشرها على حسابه الخاص في "تويتر" بمناسبة مرور 34 عاما على هذه الحملة، إن "جريمة الأنفال تُعد من أكثر الأحداث وحشية في تاريخ الدولة العراقية خلال القرن الماضي".

وشدد على أنه "من واجب الحكومة العراقية التعويض عن الجرائم الكبرى التي ارتكبت ضد الشعب الكوردي".

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