مسرور بارزاني يهاتف الكاظمي ويبدي قلقه من احداث العنف في العراق

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن قلقه إزاء أحداث العنف الذي تشهده مناطق في وسط وجنوب العراق.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أشعر بالانزعاج الشديد إزاء الحلقة الجديدة للعنف في العراق".

وأضاف "تحدثتُ إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للتأكيد على استعداد حكومة إقليم كوردستان للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة".

كما أكد رئيس حكومة الإقليم بالقول "آن الأوان للبدء بحوار شامل وصريح بشأن القضايا العميقة والخطيرة التي تواجهها البلاد"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية لتحديد جوهر الاختلافات مع بعضنا بعضاً، وأن نتقبل بأن الوضع الذي نحن فيه الآن جميعاً يتطلب حلاً دائماً".