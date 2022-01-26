مسرور بارزاني يعود لأربيل بعد زيارة "ناجحة" إلى الإمارات

شفق نيوز/ عاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى أربيل، اليوم الأربعاء، بعد زيارة "ناجحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

والتقى رئيس الحكومة في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم أمس الثلاثاء، ولي عهد ابوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدداً من كبار المسؤولين الإماراتيين.

وتباحث رئيس الحكومة خلال اللقاءات، إزاء سبل تعزيز العلاقات التي تجمع العراق وإقليم كوردستان مع الإمارات، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية التي تخدم جهود التنمية والبناء.

كذلك سلط رئيس الحكومة خلال اللقاءات، الضوء العملية السياسية في العراق ومجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط وأهمية دعم المساعي والجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية لشعوبها كافة وبناء مستقبل أفضل يسوده التعاون والتعايش المشترك.

كما أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري محمد سعيد، أمس الثلاثاء، أن شركات إماراتية ستقوم بالاستثمار في الإقليم قريباً.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يواصل اجتماعاته في ابو ظبي مع كبار المسؤولين الإماراتيين"، موضحا أن "اجتماعات عدة عقدت من اجل جلب كبرى الشركات الاماراتية للاستثمار في اقليم كوردستان".

وأكد ان "الامارات ستدخل بشكل فعلي للاستثمار في الاقليم".

وأضاف سعيد، أن "وفداً من الشركات الاماراتية سيزور الاقليم خلال الفترة القريبة القادمة وهم متخصصون في مجالي الزراعة والطاقة المستدامة لبحث فرص العمل الموجودة في الاقليم".

وعن اهمية زيارة رئيس حكومة الاقليم لدولة الامارات العربية المتحدة قال سعيد إن "الزيارة سيكون لها تداعيات ايجابية على المستويات السياسية والاقتصادية وستظهر هذه النتائج قريبا على ارض الواقع".

واشار الى ان "لدى المستثمرين الإماراتيين رغبة في الاستثمار في العديد من المجالات منها الزراعية والصناعية وبناء السدود والطاقة المستدامة".