مسرور بارزاني يعلن استعداد إقليم كوردستان لدعم بغداد بالكهرباء

شفق نيوز- أربيل

أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، استعداد الإقليم، لمساعدة الحكومة الاتحادية في مجال توفير الكهرباء من خلال الاستفادة من التجربة الناجحة لمشروع (روناكي) وإصلاح النظام المصرفي ورقمنة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك، خلال استقباله رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وبحث معه أهمية حسم القضايا الخلافية العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي هذا السياق، جرى تسليط الضوء على الاتفاق الثلاثي الأخير المتعلق باستئناف تصدير نفط الإقليم، والتأكيد المشترك على أن يمهّد هذا الاتفاق الطريق نحو تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.

كما تطرق الاجتماع إلى الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان في قطاعات متنوعة، ولا سيّما مشروع (روناكي) لتجهيز المواطنين بالكهرباء على مدار الساعة، بالإضافة إلى تفعيل النظام المصرفي، وفي مقدمته مشروع (حسابي).

ووفق البيان، تناول الجانبان، ملف الانتخابات النيابية المقبلة، وأعربا عن أملهما في أن تكون منطلقاً لمرحلة جديدة من التفاهم وحل المشاكل، وبما يضمن حماية حقوق المكونات كافة.