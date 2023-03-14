مسرور بارزاني يعلق على زيارة السوداني لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعتبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، زيارة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني للاقليم بادرة حسن نية لتجاوز الخلافات بين اربيل وبغداد.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "‏نرحب برئيس الوزراء ⁩ في أول زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان. ‏إن حسن نوايا سيادته يشكّل أهمية في استعادة الثقة".

وأضاف "يعد إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية والتقدم في ملف الطاقة، أساساً لإرساء علاقة جديدة متينة"، مختتماً تغريدته بالقول "‏فلنعمل على حل المشاكل وفق هذا الأساس".

ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ظهر اليوم الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان، في أول زيارة رسمية له بعد انتخابه رئيساً للحكومة الاتحادية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة الإقليم إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الكورد استقبلوا السوداني والوفد الحكومي المرافق له في مطار اربيل الدولي.

وأضاف أن السوداني سيعقد اجتماعات مع المسؤولين في الإقليم لبحث الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

هذا ومن المقرر أن يستقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان رئیس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع سودانى في وقت لاحق من عصر اليوم.