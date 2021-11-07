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مسرور بارزاني يدين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي ويجدد دعمه للحكومة العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-07T07:16:47+0000
مسرور بارزاني يدين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي ويجدد دعمه للحكومة العراقية

مسرور بارزاني يدين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي ويجدد دعمه له

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