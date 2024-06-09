مسرور بارزاني يكشف مخططاً يهدف لتقويض كيان إقليم كوردستان عبر استغلاق مسألة الرواتب

شفق نيوز/ كشف رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، عن إفشال مخطط كان يهدف الى تقويض كيان إقليم كوردستان الدستوري من خلال صرف الرواتب مباشرة على المحافظات دون الرجوع الى حكومة الإقليم.

جاء ذلك في كلمة له على هامش حفل افتتاح مركز "إيغل بوست" المتخصص في شؤون البريد والتوصيل في مدينة أربيل العاصمة.

وقال مسرور بارزاني في كلمته : اودُّ ان اتقدم بالشكر لمتقاضي الرواتب في اقليم كوردستان الذي صبروا و ساندوا وصمدوا امام المؤامرة التي حاولت بعض الأطراف من خلالها اضعاف كيان اقليم كوردستان بطلب توزيع رواتب وحصة الإقليم من الموازنة على المحافظات الكوردستانية، مخاطبا إياهم بالقول: صمودكم افشل هذه المؤامرة.

وأضاف "نحن في تواصل مستمر مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، وقد توصلنا الى المرحلة النهائية، و اتمنى ان نكون قد تمكنا من حل مسألة الرواتب و الموازنة بشكل جذري، ونأمل صرف الرواتب للشهر الرابع و الخامس لجميع الموظفين و متقاضي الرواتب".

وتابع رئيس حكومة الاقليم، "اتمنى ان تصبح الرواتب خبرا على وسائل الاعلام، وان نتمكن من وضع علاقتنا مع الحكومة الاتحادية على الطريق الصحيح، ونحث الخطى نحو الأفضل".