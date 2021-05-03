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مسرور بارزاني والحلبوسي يبحثان الانتخابات "وتهديدات الإرهاب" والتنسيق الأمني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-03T14:33:39+0000
مسرور بارزاني والحلبوسي يبحثان الانتخابات "وتهديدات الإرهاب" والتنسيق الأمني

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب العراقي زعيم حزب (تقدم) محمد الحلبوسي والوفد المرافق له.

وجرى في اللقاء، وفقا لبيان حكومة إقليم كوردستان، "بحث آخر مستجدات الوضع وتطوراته في العراق والمنطقة، ولا سيما الاستعدادات للانتخابات العراقية المقبلة وإيجاد السبل الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق وتطلعات مختلف المكونات العراقية".

كذلك تم "التشديد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشكل جذري على أساس الدستور".

كما تناول الاجتماع، "المخاطر التي يشكلها الإرهاب عموماً وخاصة تهديدات داعش في مناطق عديدة من العراق وبما تمثله من تهديد حقيقي على حياة الناس، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي وتوحيد الجهود والإمكانات للتصدي إلى الإرهاب وتهديداته".

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