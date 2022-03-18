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مرور أربيل تضع خطتها لاحتفالات نوروز وتحدد "المسموح والممنوع"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-18T18:19:05+0000
مرور أربيل تضع خطتها لاحتفالات نوروز وتحدد "المسموح والممنوع"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور أربيل، يوم الخميس، خطتها بمناسبة احتفالات نوروز، وفيما منعت الشاحنات والدراجات ضمن "معايير معينة" من المرور إلى المناطق السياحية، أكدت تخصيص رقم ساخن للحالات الطارئة ووضع تنبيهات السوق في إذاعة المرور.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "نشرت مفارزها لتنظيم المرور في جميع المناطق التي يقصدها الناس خلال الاحتفالات بعيد نوروز".

وأضافت المديرية أن "مناطق طريق اربيل كسنزان - دريند- بستورة - هنارة- شيخ تراب - بيستانه - خبات - مخمور ستكون مفتوحة جميعها، للذهاب والإياب".

ومنعت المديرية، بحسب البيان، "توجه الشاحنات التي حمولتها أكثر من 4 أطنان الى المناطق السياحية، وكذلك الدراجات النارية ذات الإطارين، فيما تسمح بالدراجات ذات الإطارات الثلاثية بالمرور الى هذه المناطق".

وتابعت مديرية مرور أربيل أن "جميع مفارز المرور سيكون لديها جهازاً لفحص المشروبات الكحولية مع كاميرات المراقبة، مع وضع إشعارات وتنبيهات للسائقين حول حركة المرور في إذاعة المرور، وتقديم الخدمات للمواطنين عبر الخط الساخن 444".

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