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محتجون يضرمون النيران بمقار عدة أحزاب قرب السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-07T11:55:56+0000
محتجون يضرمون النيران بمقار عدة أحزاب قرب السليمانية

شفق نيوز/ أقدم متظاهرون يوم الإثنين، على إضرام النيران في مقر عدة أحزاب كوردية، في قضاء سيد صادق في السليمانية، إحتجاجاً على الازمة المالية وتاخير صرف الرواتب.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال ٢٤ ساعة، بعد حرق مماثل في ناحية بيره مكرون في السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين أضرموا النار بمقار الإتحاد الوطني، الحزب الديمقراطي، الإتحاد الإسلامي الكوردستاني، الجماعة الإسلامية.

وتشهد مدينة السليمانية منذ الأربعاء الماضي، تظاهرات احتجاجية على تأخر صرف الرواتب.

وباشرت حكومة اقليم كوردستان بصرف الرواتب المتأخرة نتيجة تلكؤ الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال المبالغ المالية المخصصة للإقليم ضمن الموازنة العامة للبلاد.

وتتعرض كل من اربيل وبغداد لضغوط تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

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