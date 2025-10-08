محاولات إخماده مستمرة.. حريق كبير في معمل زيوت سيارات بالسليمانية

السليمانية- شفق نيوز

أفاد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية، آرام علي، يوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير، في معمل لإنتاج زيوت السيارات بمنطقة تانجرو في مدينة السليمانية.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني توجهت بشكل سريع إلى موقع الحريق، وتواصل حالياً جهودها لإخماد النيران والسيطرة عليها بالكامل".

وأضاف أن "الحريق اندلع داخل المعمل، فيما لم تُعرف حتى الآن أسباب اندلاعه".

وتابع أن "الفرق تعمل أيضاً على منع امتداد ألسنة اللهب إلى المعامل والمحال المجاورة"، مشيراً إلى أن "عمليات التبريد ما تزال مستمرة تحسباً لعودة الاشتعال".