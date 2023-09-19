مجلس السليمانية يطالب الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتدخل لمنع استهداف المدينة

طالب مجلس محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والحكومة العراقية الدخول على خط الازمة ووقف الاعتداءات المتكررة على محافظة السليمانية ، فيما اكدت ان السليمانية تنعم بالأمن والاستقرار.

وقال آزاد محمد أمين رئيس مجلس محافظة السليمانية في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الاعتداءات المتكررة على مناطق متفرقة من السليمانية من قبل دول الجوار مرفوضة قانونيا ودوليا".

وأضاف "نطالب المجتمع الدولي والحكومة العراقية الدخول على خط الازمة ومنع تكرار الاعتداءات المستمرة على أراضي السليمانية"، مؤكدا ان "السليمانية وبفضل القوات الأمنية وتضحياتهم تنعم بالامن والاستقرار والتعايش ولا تمثل تهديدا أو خطورة على احد لكن البعض يريد النيل من هذا الاستقرار والتعايش".

وبين أن اعتداء يوم أمس على مطار حكومي وعلى القوات الأمنية يمثل خرقا للسيادة والأعراف والقوانين الدولية".

ويوم أمس الاثنين تعرض مطار "عربت" الزراعي جنوب شرقي محافظة السليمانية إلى قصف جوي بطائرة مسيرة مجهولة أسفر عن سقوط 6 ضحايا وإصابة ثلاثة آخرين من عناصر جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ندد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني بالقصف، وقال في بيان إنّ الطائرة التي قصفت مطار عربت الزراعي في السليمانية دخلت من تركيا.