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مجدداً.. الطلاب الجامعيون يقطعون شوارع السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-06T10:30:12+0000
مجدداً.. الطلاب الجامعيون يقطعون شوارع السليمانية (صور)

شفق نيوز/ عاد طلبة الجامعات والمعاهد في السليمانية، اليوم الاثنين، إلى ساحة التظاهر للمطالبة بصرف المنح الشهرية المستقطعة لكن بطريقة تصعيدية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن أعداداً كبيرة من طلبة الجامعات والكليات خرجوا، اليوم، للتظاهر في شوارع السليمانية، مشيراً إلى أن عدداً منهم قاموا بقطع طريق السليمانية - كركوك وبعض الطرق الداخلية، في وقت فرضت السلطات الأمنية طوقاً على التظاهرات تحسباً من تخللها أعمال شغب.

وقال المتظاهرون في بيان تلي خلال الاحتجاج، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز،  إن "مطاليبنا محددة وواضحة وهي موجهة إلى حكومة اقليم كوردستان، وليس لأي طرف حزبي، مستدركاً "نحن نشكر ما قدمه لنا بعض الأحزاب من مساعدات إلا أن مطاليبنا موجهة للحكومة".

وأضاف "نحن نطالب بصرف المنح الشهرية لطلبة الجامعات وتقليل تكاليف الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية والغاء الرسوم والاجور في الأقسام الداخلية وإعادة الهيبة للتعليم الجامعي وطلبة الجامعات من خلال معاقبة الجهات التي اعتدت على الطلبة ومحاسبتهم أمام الملأ والإعلام  وقطع يد الأحزاب ومنع تدخلها في إدارة العملية التعليمية في الجامعات.

وشدد بيان الطلبة المحتجين، أن التظاهرات ستستمر لحين الاستجابة للمطالب.

وتظاهر طلبة الجامعات في السليمانية خلال الأسبوع الماضي  للمطالبة بإعادة صرف المنح الشهرية، وذلك في احتجاجات تخللتها صدامات مع أفراد الأمن وإغلاق للطرق.

ويتلقى طلبة الجامعات في كوردستان  منحة مالية شهرية من قبل حكومة الإقليم، بمقدار 60 ألف دينار، ممن يسكنون داخل المدن، و100 ألف دينار، للطلبة الذين يسكنون خارجها، إلا أن حكومة الإقليم قطعت المنحة المالية عام 2014 جراء الأزمة المالية.

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