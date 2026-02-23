مبعوث ترمب يختتم اجتماعاته في بغداد ويتوجه إلى أربيل خلال ساعات

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بأن مبعوث الرئيس الأميركي توم باراك، اختتم سلسلة اجتماعاته الرسمية في بغداد، ومن المقرر أن يصل إلى مدينة أربيل خلال ساعات قليلة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن باراك سيعقد بعد وصوله إلى عاصمة إقليم كوردستان اجتماعات رفيعة المستوى مع القيادات الكوردية، لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.​

وقبل ذلك، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، توم باراك، وبحثا متابعة إجراءات القضاء بخصوص المحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق.

كما بحث باراك، مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، في بغداد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ومواصلة تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في المنطقة، وأبرز الخطوات في سوريا، وأهمية التعاون بين البلدين في الملفَّات الأمنية وملف السجناء، حيث جرى التأكيد على دعم استقرار سوريا.

وخلال هذا اللقاء، قال مبعوث ترمب، إن "الولايات المتحدة تدعم العراق في ترسيخ أمنه وسيادته"، مشيراً إلى الأهداف والغايات العراقية المستمرَّة لبناء مستقبل سيادي ومستقرٍّ ومزدهر ينسجم مع المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة، وضرورة تشكيل حكومة تلبِّي تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار والنهوض الاقتصادي وتعزيز سيادة البلاد بعيداً عن التدخلات الإقليمية، وتعمل على حفظ العراق ومصالح شعبه.

ووصل باراك مساء أمس الأحد، إلى العاصمة بغداد، وبدأ جدوله بلقاء السوداني بشكل مباشر، في ظل تصعيد كبير تشهده المنطقة، وخاصة التهديدات الاميركية بضرب إيران.

وقال باراك، في تدوينة له على منصة أكس: "بحثت مع رئيس الوزراء العراقي، أهداف بناء مستقبل يتماشى مع خطة الرئيس ترمب للسلام في المنطقة".

وأخبر توم براك، السوداني، بأن "وجود قيادة فعالة تتبنى سياسات تعزيز الاستقرار في العراق وشعبه أمر أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة".

وبحث السوداني أمس الأحد، مع باراك، العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الاقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص".

وشهد اللقاء عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحواروالمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، بالاضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل.

وشدد السوداني، على ضرورة معالجة المشكلات العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة.