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مالية كوردستان تقطع رواتب 10 آلاف موظف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-19T14:28:51+0000
مالية كوردستان تقطع رواتب 10 آلاف موظف

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن قطع رواتب أكثر من 10 الاف شخص يتقاضون أكثر من راتب واحد بصورة غير مشروعة في إطار قانون الاصلاح. 

ووفقا للكتاب المرقم 12 الموقع في 7 من كانون الثاني الجاري من قبل الوزير آوات شيخ جناب، واطلعت عليه شفق نيوز، وموجه الى جميع وزارات ودوائر حكومة الاقليم، وفيه جدول باسماء موظفين يتقاضون راتبين أو أكثر، وظهرت وفقا للنظام البايومتري (الالكتروني).

كما جاء في الكتاب التأكيد على ان القائمة تضم 10 الاف و609 اشخاص يتقاضون اكثر من راتب واحد، مبينا ان بين يدي الوزارة 21 الفا و588 ملف تقاضي رواتب غير مشروعة.

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