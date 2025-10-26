مالية كوردستان تعلن تمويل الحكومة الاتحادية لرواتب شهر آب الماضي

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد، في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تمويل الحكومة الاتحادية لرواتب شهر آب الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إيداع تمويل رواتب شهر آب/أغسطس في حساب وزارة المالية".

وأضافت: "تم إيداع مبلغ 945 مليار و817 مليون دينار، لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آب/أغسطس".

وكان مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان، طالب الخميس الماضي، الحكومة الاتحادية في بغداد بصرف جميع رواتب الإقليم، وذلك بعد تنفيذ جميع الإلتزامات النفطية.