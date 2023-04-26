مالية إقليم كوردستان تشكل لجنة للتحقيق في قضية اختفاء المبالغ المالية من بنوك السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر من وزارة المالية والإقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في اختفاء المبالغ المالية في بنوك محافظة السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "اللجنة تم تشكيلها من قبل وزارة المالية للتحقيق في قضية اختفاء المبالغ المالية من بنوك السليمانية".

واضاف المصدر ان "اللجنة بدأت بالعمل و قامت باستدعاء ثلاثة أشخاص اليوم الى الوزارة للتحقيق".

وبدأ موظفون في محافظة السليمانية، منذ يوم أمس الثلاثاء، بالإضراب عن الدوام الرسمي بسبب عدم تسلمهم الرواتب.

ونظرا لنقص الأموال في المصارف بمحافظة السليمانية، لم يتم توزيع الرواتب للموظفين والمتقاعدين لشهر آذار/مارس لغاية الآن.