مالية الإقليم: لم تُصدر أي قرارات وتعليمات بشأن صرف رواتب الكوادر التدريسية

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الخميس، صدور قرارات وتعليمات جديدة تخصُّ المرتبات الشهرية لبعض الكوادر التدريسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بياناً تحت اسم مجلس ممثلي المعلمين حول صرف رواتب المستحقات المالية المحاضرين لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي وفي بعض أجزاء البيان يتهم وزارة المالية بعدم صرف مستحقاتهم.

وأضاف البيان أنه نوضح لجميع المحاضرين والرأي العام أنه لم تصدر أي قرارات وتعليمات جديدة من مجلس الوزراء ووزارة المالية حول صرف الرواتب والمستحقات المالية وعدم صرفها لأي فئة من الكوادر التدريسية.